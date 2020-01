Courteney Cox comparte emotivo e inédito momento final de 'Friends'

Estados Unidos.- La actriz, Courteney Cox ('Monica Geller'), a través de su cuenta de Instagram compartió una foto al lado de todos sus compañeros de Friends, Jennifer Aniston ('Rachel'), Lisa Kudrow ('Phoebe'), Matt LeBlanc ('Joey'), David Schwimmer ('Ross') y Matthew Perry ('Chandler'), en un emotivo e inédito momento del final de la popular serie de comedia.

En la imagen se puede ver a los 6 actores sentados en largos sillones blancos con una mesa enfrente que tiene un gran banquete, todos con grandes sonrisas abrazandose o tomando sus manos.

Este momento fue capturado justo antes de comenzar a grabar el episodio final de Friends, The Last One (El último), incluso agregó una segunda imagen de la primer página del guion.

'The Last Supper', antes de grabar 'The Last One' el 23 de enero de 2004", escribió Cox.

Hasta el momento la publicación ha obtenido dos millones 608 mil 473 'likes' y miles de comentarios pidiendo que regrese la serie, otros son emojis llorando, como el comentario que dejó Jennifer Aniston.