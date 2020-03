Covid-19: Thalía da otro golpe a AMLO; lo exhibe e Instagram lo destroza

Estados Unidos.- Thalía se encuentra en cuarentena por lo que está más activa que nunca en sus redes sociales donde dejó ver que se encuentra molesta por la actitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por una acción que tuvo durante la pandemia del coronavirus.

En sus historias de Instagram, la intérprete de mostró a AMLO durante un viaje que tiene en Oaxaca donde invitó a los mexicanos a salir de sus casas si es que tiene el dinero para hacerlo y comer en restaurantes y fonditas.

La esposa de Tommy Mottola se vio bastante molesta con el mandatario por hacer esas recomendaciones cuando el brote ya está en el país latinoamericano y sobre todo por lo fácil que es que se propague.

En un video señaló que no es correcto estar en grupos y que esa es una actitud incorrecta de López Obrador:

No, no está bien agruparnos, no está bien salir congregados, no esta bien salir… los profesionales de la salud nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos… no debemos salir porque no sabemos si estamos infectados o no, por lo tanto podemos seguir propagando el virus sin ni siquiera saberlo, recuerden, puede tomar hasta 14 días para desarrollar síntomas, pero también hay personas que están infectadas, y no van a desarrollar síntomas visibles, entonces pues se ponen en peligro pues a las personas con un sistema inmunológico bajo”.