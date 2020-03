Covid-19 mata a Alan Merrill, autor del inolvidable éxito 'I Love Rock and Roll'

Nueva York, Estados Unidos.- Este domingo por la mañana, Alan Merrill, de 69 años, perdió la vida a causa del Covid-19 en la ciudad de Nueva York.

Merrill es el autor de la canción I Love Rock and Roll que se volvió un éxito característico de la rockera Joan Jett y que después cantaron otras y otros famosos como Britney Spears.

La muerte del compositor fue confirmada por su hija Laura a través de su cuenta de Facebook:

Me dieron dos minutos para decir adiós antes de que me hicieran salir. Se veía tranquilo y mientras yo salía había todavía un destello de esperanza de que él no sería un cintillo a la derecha de las pantallas de CNN/Fox News".