Creador de 'Evil Dead' quiere dirigir otra entrega, pero con una condición

Estados Unidos.- Sam Raimi, el director que estuvo a la cabeza de la primer trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire, en sus comienzos fue el creador de la franquicia Evil Dead, por allá a principios de los años 80's, precisamente en 1981.

Pero después luego del fin de la serie Ash Vs. Evil Dead, Raimi no ha estado trabajando en algo relacionado con esta franquicia, no obstante, aún existen posibilidades, casi nulas, pero existen, de que él regrese a trabajar en una nueva cinta de la saga.

En una publicación en Reddit, el director escirbió lo siguiente:

Bruce Campbell, Rob Tapert y yo estamos trabajando con un joven cineasta que está escribiendo una nueva historia de Evil Dead que él dirigirá. En cuanto a mí, me encantaría dirigir una nueva película de la franquicia, pero me gustaría hacerlo con Bruce y él dice que se ha retirado del personaje. Espero que no".

Esto podría ser porque Campbell afirmó que se ha retirado permanentemente del papel de Ash Williams, y en algunas entrevistas mencionó que estaría dispuesto de entregar el relevo a alguien joven que pueda llenar los zapatos que él ha dejado.

Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento, pero se especula que sea otro reboot.