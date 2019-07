Creador de famoso reality show es acusado de violencia doméstica

Estados Unidos.- Mike Fleiss, creador del famoso reality show estadounidense, The Bachelor, hace un par de semanas fue acusado por su esposa, Laura Fleiss, quien se encuentra embarazada, de haberla maltratado y amenazado para que esta abortara el segundo hijo que esperan juntos.

La revista, Variety, informó a base de los supuestos documentos que consiguió de la demanda, donde se informa que la demandante señaló que su esposo la atacó en su casa en Kauai el 4 de julio, por lo que presentó una orden de restricción por violencia doméstica.

Mientras estábamos en nuestra casa en Kauai, Mike exigió que me practicaran un aborto. Nuestro hijo Ben estaba en la casa, sentado en otra habitación cercana. Mike me dijo: ‘Si abortas, podemos volver a ser como éramos’", confesó Laura.

Según informes, la esposa de Fleiss, declaró que este, el pasado 6 de julio la sujeto con fuerza contra la pared y le gritó amenazas de golpearla en la cara, sin embargo eso no fue todo pues nuevamente él la atacó y empujó con fuerza contra su camioneta, mientras que ella le suplicaba la devolución de su teléfono celular, esto simplemente por el hecho de que está embarazada por segunda ocasión.

Mike me dijo muchas veces que no quería que tuviéramos un segundo hijo. También me dijo repetidamente a lo largo de nuestro matrimonio, y antes de nuestro matrimonio, que él sabía que tendría que tener un hijo conmigo porque yo tenía 26 años cuando nos casamos, aún no tenía hijos, y él sabía que yo quería tener una familia. Mike, sin embargo, con 55 años de edad, no quería tener más de un hijo juntos".