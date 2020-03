"Créanme": Pato Borghetti calla a los que afirman que inventó tener Covid-19

Ciudad de México.- El querido conductor argentino, Pato Borghetti, aprovechó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a las personas que comenzaron a especular que había inventado estar infectado de coronavirus para atrapar la atención.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el presentador de Venga la Alegría compartió una foto en la que muestra la prueba que hizo para comprobar que tenía Covid-19.

Aquí mi prueba del Covid19. No, no es una farsa. Lamentablemente es real. Créanme, yo no necesito llamar la atención", escribió Pato.