“Crecí sola”: Frida Sofía relata maltratos y demás sufrimientos que vivió de niña

Ciudad de México.- Después de que en el Día de las Madres le hiciera llegar a Alejandra Guzmán una felicitación consistente en un aparente reclamo y ataque, Frida Sofía realizó un relato de los sufrimientos que vivió cuando era niña, momento en el que aseguró se encontró alejada de su mamá.

Crecí sola con Carlos, el señor que cuidó de la casa al igual que mi nana Tere Q.E.D…. de ahí me tocó pura señora que robaban cosas y hasta me pegaban en las plantas de los pies para que cuando me quejara no se me viera”, contó.