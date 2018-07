"Creo que está aterrada", dice sobre Meghan Markle su papá

Reino Unido.- Desde su espectacular, inolvidable y mágica boda con el príncipe Harry, la sonrisa de Meghan Markle ha brillado en cada compromiso y evento público en el que ha participado como nuevo miembro de la familia real británica, una sonrisa que, según su padre, podría reflejar miedo y mucha presión.

Thomas Markle, padre de Meghan, vuelve a generar polémica (luego de no haber asistido a la boda de su hija por problemas de salud y de haber estado de acuerdo con que un paparazzi lo fotografiara) gracias a las declaraciones que dio en exclusiva al medio The Sun, a quien aseguró que no ha podido contactar a Meghan.

“Creo que está aterrada. Lo veo en sus ojos, lo veo en su rostro, en su sonrisa. He visto su sonrisa por años. Conozco su sonrisa. No me gusta la que veo ahora”, compartió Thomas.

“Podría ser que esté teniendo un par de días malos, no lo sé. Realmente me preocupa. Creo que ella está bajo mucha presión. Hay un alto precio que pagar por estar casado con esa familia”, agregó el papá de Meghan.

Thomas Markle también criticó los atuendos que su hija ha usado, al decir que Meghan luce “como si saliera de una película antigua. ¿Por qué en el 2018 hay que vestirse como en 1930?, ¿por qué tienen que cubrirse las rodillas”, expresó.

Finalmente, Markle expuso que no ha podido contactar a Meghan, ya que el teléfono al que la llamaba no funciona. “Te amo, te extraño, lo siento por todo lo que ha salido mal. Quiero ser (en el futuro) el abuelo de sus hijos y quiero estar cerca de ellos. Quiero ser parte de su vida. Me gustaría dejar nuestras diferencias atrás y estar juntos. Te extraño mucho”, fue el mensaje que Markle envió a su hija Meghan.