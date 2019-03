“Creo que vale la pena”: La reflexión de Natalia Téllez tras salida de ‘Hoy’

Ciudad de México.- A la par de compartir detalles de las grabaciones de sus nuevos proyectos y algunos momentos que vive al lado de talentos que ahora se han vuelto sus compañeros de sueños profesionales, Natalia Téllez aparentemente decidió reflexionar en redes sociales sobre lo que ha significado para ella dejar algunas cosas atrás e integrarse a un nuevo panorama laboral.

Como es conocido, desde hace meses la joven conductora salió del programa Hoy para dedicar sus esfuerzos a otras oportunidades profesionales, tales como una serie y la filmación de una película.

Me tuve que ausentar porque estoy grabando una serie y luego viajo a filmar una peli. Perdón si no contesté antes pero se estaban cuadrando fechas. Les agradezco muchísimo por estar al pendiente y mandarme tantísimo amor. https://t.co/gzCJQEJyKh — Natalia Tellez (@Natalia_Tellez) 22 de enero de 2019

Asimismo, Natalia recientemente se enfocó en la promoción de la película En las buenas y en las malas, la cual está en cartelera y cuenta con su participación para dar vida a ‘Carolina’.

Aunque energía y emoción es lo que Téllez principalmente muestra en sus publicaciones de redes sociales sobre su trabajo, la conductora también decidió recientemente compartir la experiencia de salir de su zona de confort y perseguir nuevas metas.

Nada que dé más miedo que tomar riesgos, salir de tu zona de confort, cambiar de rutina, de horarios de compañeros a los que querías... pero al final creo que vale la pena”, escribió la actriz al pie de una foto en la que hace un divertido gesto.

Además de escribir el mensaje, Natalia aclaró que se encontraba en medio de las grabaciones Ninis, uno de los proyectos con los que emociona a sus fans a través de posts en Instagram.

Aunque Natalia no aclaró si sus palabras parecían hacer referencia únicamente a su realidad o también a la de ‘Rebecca’, su personaje en Ninis, sus fans no han dudado en mostrarle su apoyo, animarla a seguir demostrando su talento y externarle que no pueden esperar por verla en pantalla muy pronto.