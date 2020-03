Cristian Castro revela en 'Hoy' su deseo en la cama: "Que me metan el dedito"

Ciudad de México.- En las últimas horas se ha vuelto viral un video que muestra el momento en el que Cristian Castro pierde la vergüenza en pleno programa Hoy e hizo una picante confesión.

Todo ocurrió hace 3 años durante una emisión del famoso matutino de Televisa en donde el hijo de Verónica Castro confesó la forma en la que le gusta que lo conquisten las mujeres.

Aunque al principio se negaba a revelar este picante secreto de su vida, finalmente lo confesó.

No puedo decir algo tan grosero... me gusta que me metan el dedito", dijo Cristian.