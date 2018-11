Cristian Castro revela que se siente más hijo de José José que de 'El Loco' Valdés

Ciudad de México.- En entrevista exclusiva con Ventaneando, el cantante Cristian Castro dio fuertes declaraciones sobre su vida amorosa y su vida familiar.

Castro confirmó su divorcio de la violinista Carol Victoria Urbán luego de 28 días de casados pero aseguró que al final lograron ponerse de acuerdo en los términos:

Ya arreglamos armoniosamente, ya cerramos el tema del divorcio, ya estoy divorciado y es realmente una experiencia muy triste. Vaya, llevo mis duelos, desaparecí unos meses para estar llevando ese duelo”.

Respecto a las negociaciones para obtener el divorcio, tema del que se llegó a decir que su ahora exesposa pedía 4 millones de pesos por dar su consentimiento para la separación, el cantante comentó:

Siempre hay un arreglo al final de todo, siempre así se terminan todos los divorcios, no es ninguna noticia para ninguna persona que se divorcia, que se termina siempre con arreglos económicos”.

Respecto a la parte emocional, el intérprete aseguró que todo es una lección de vida y acepta total responsabilidad de sus actos:

Esos golpes son muy fuertes para nosotros, para mí, sobre todo cuando se termina con brusquedad, como que no se sabe por qué, qué pasó; y entonces hay mucha frustración detrás de todo esto, pero la verdad me quedo con un buen sabor de boca de mi parte, la verdad me siento muy contento por haber creado, por haber luchado, por haber sentido, por haber ido adelante con lo que yo creo y defender sobre todo, lo más que puedo, mis relaciones sentimentales”.

Y es que según el cantante sabe perfecto cuál ha sido el error que lo ha llevado a equivocarse tantas veces:

La verdad es que yo acepto mi responsabilidad, me gusta echarme la culpa de mis arranques y de mis decisiones abruptas y rápidas, eso es lo que ha sucedido acá, tengo que aceptar eso ante todo. He tomado las decisiones rápidamente y he tenido malos resultados. Yo he querido llevar una relación a un lugar que todavía no había madurado hacia ese lugar y yo lo quise formar hacia el casamiento. Yo tengo la tendencia a hacer esas decisiones rápidas”.

Sobre la polémica relación con su padre, Manuel 'El loco' Valdés, el cantante comentó que las cosas no son como todo mundo espera que sucedan:

Básicamente yo no crecí con mi papá, yo no sé por qué se me quiere obligar tanto a estar ahí con la familia de mi papá cuando yo realmente no crecí tan cerca de él. Claro, soy su amigo y me acerqué para conocerlo, para platicar, pero no siento mucha cercanía con él, eso es verdad, eso no es culpa de él ni es culpa mía tampoco; no siento una cercanía porque no crecí con él y la verdad lo veo como un amigo, conocido, como alguien que me cae muy bien, que ya me platicó su historia, ya me platicó su punto de vista y que yo frecuento, cuando puedo, cuando tengo el tiempo, cuando se puede”.

Y reconoce que después de conocerlo, tampoco ha creado un vínculo cercano con su padre:

Es un amigo, es una persona importante para mi mamá, para mí, para mi vida, su imagen es importante, pero vaya, no, no siento mucha cercanía, lo que es una relación padre hijo, porque nunca la tuvimos. Lo admiro, lo quiero, le agradezco que sea mi papá, pero vaya, no tengo esa cercanía como para derramar una lágrima, probablemente no lo voy a lograr”.

Finalmente, confesó que por quien siente más preocupación en este momento, es por el cantante José José; y compartió la información que su hija Sarita le reveló en una llamada telefónica: