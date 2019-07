Cristian Castro se negó a participar en este musical ¿para no enseñar su 'lonja'?

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas se había rumorado que el cantante Cristian Castro sería el protagonista del musical Jesucristo Súper Estrella, sin embargo, no participó debido a sus “lonjas”

Esto fue revelado por la periodista Martha Figueroa en el programa Con Permiso, en donde junto a Juan José Origel hablaban de lo bien que se veía el chileno Beto Cuevas, exvocalista de La Ley, como protagonista de esta puesta en escena.

Martha explicaba que este año hicieron una readaptación moderna del musical y aprovechó para hablar de por qué el hijo de Verónica Castro no está presente.

Cristian Castro no quería que crucificaran a Diosito, él quería poner una muerte alternativa”, comentó la famosa conductora.

No sé qué quería Cristian, que le dieran un balazo, que se desnucara, no sé qué le hubiera gustado… porque como está gordo no quería que lo colgaran con la lonja ahí en todo su esplendor”, añadió.

Tras no haber conseguido su objetivo de no aparecer sin camisa, Cristian habría tomado la decisión de no participar en la obra.