Cristian Zuárez expone conversación íntima con Laura Bozzo

Ciudad de México.- La expareja de Laura Bozzo, Cristian Zuárez publicó una foto de una conversación íntima que tuvo con ella mientras todavía tenían una relación amorosa. A las pocas horas de hacer la publicación en Instagram, el hombre se arrepintió y borró la imagen.

Zuárez eliminó la conversación pero todo indica que Laura Bozzo vio la imagen pues en su cuenta de Instagram, escribió un mensaje que podría ser para el argentino.

El mensaje decía: “Siento mucho haberte ofendido, pero ayer me vino otra hemorragia y estaba aterrada, obvio a Victoria no le puedo decir la verdad y cometí la estupidez de contarle a Ale”.

Más adelante en su mensaje, Laura Bozzo supuestamente le reclama: “Estoy harta, traté de cambiar, de hacer lo mejor, no gritar, apoyarte con lo de Sergio y qué logre, que me dejaras de lado para estar con él todo el tiempo”.

Hablas de ser un equipo y el único equipo que tienes es con él y siempre que tengo problemas, igual pasó en Perú, cuando salí de Telemundo y te quedaste con Gisela y a mí me duele, ok, porque me cambiaste por él”, agrega la conductora de talk shows.