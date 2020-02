¿Cuál amistad? 'El Burro' confirma que Galilea y Legarreta sí se pelean en 'Hoy'

Ciudad de México.- El carismático conductor, Jorge 'El Burro' Van Rankin, tuvo una íntima charla con Adela Micha para el programa La Saga y en este espacio confesó algunos problemas que se viven entre sus compañeros de Hoy.

Aunque en la pantalla de Televisa se ve una gran relación entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta, 'El Burro' confirmó que sí tienen sus 'agarres' y peleas en el set del matutino.

Van Rankin afirmó que durante los 7 años que tiene en Hoy jamás ha visto una pelea entre hombres, sin embargo, sus compañeras son más problemáticas.

Entre hombres, no he visto, en 7 años que yo llevo en Hoy, nunca he visto, con tres productores diferentes, un problema entre hombres, entre mujeres sí", compartió el conductor.

Además, 'El Burro' también señaló que incluso él ha tenido una pelea tanto con Gali como con Andrea, sin embargo, rápido arreglan sus diferencias.

Yo he tenido roces con Andrea, he tenido roces con Gali, pero las amo, yo soy de 'perdón Gali' me dice 'ay no pasa nada'", añadió.