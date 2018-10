"Cuando Trump te felicita es que algo estás haciendo muy mal": Diego Luna

Morelia, Michoacán.- Este domingo en el Festival Internacional de Cine de Morelia Gael García presentó Museo, su más reciente filme. Se realizó la premier en Morelia del filme, con la participación del elenco, colegas y amigos de García Bernal.

El reclamo de Diego Luna. El actor mexicano, quien forma parte del jurado en el mismo encuentro fílmico, dijo que espera que el Gobierno mexicano rectifique su postura ante la caravana migrante.

Me parece tristísimo lo que pasó ayer (el viernes). Y en efecto, ese no es el México en el que yo quiero vivir. Se trató eso como un problema de seguridad nacional y es un problema humanitario . Y ojalá se rectifique".

El actor de Y tu mamá también y Rogue one lamentó en su cuenta de Twitter la postura gubernamental de no apoyar a los migrantes centroamericanos, enviando a la Policía Federal para frenar su avance.

Su Gobierno no me representa @EPN. Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Qué vergüenza! #CaravanaMigrante", escribió el actor.