¿Cuánto cuesta una sesión satánica en el culto Legión Sabrok de Sabrina?

Ciudad de México.- La modelo y actriz de cine para adultos Sabrina Sabrok no deja de sorprender a sus seguidores, desde hace algún tiempo ha mostrado una faceta que pocos conocían y con la cual se gana la vida: La brujería.

Sabrina detalló que tiene su propio culto satánico, al que llamó Legión Sabrok, de acuerdo con Infobae.

Armé este culto, esta Legión Sabrok porque las voces que escucho me decían que armara un culto de magia negra, relacionado con el satanismo y la Santa Muerte", dijo en entrevista con Infobae México.

En este espacio, la modelo ofrece diversos servicios entre los que se encuentran los conocidos ‘amarres’, que sirven para que los hombres y mujeres se ‘enganchen’ a sus parejas.

Asimismo, la actriz da ayuda para comunicarse con muertos, hacer pactos con el diablo o con la Santa Muerte, además de limpias.

Sabrina declaró que por estas prácticas llega a cobrar hasta 19 mil pesos.

Cabe resaltar que hace algún tiempo, Sabrok señaló que los expertos le comentaron que su sangre no era de algún ser vivo de este planeta.

Me topé con investigadores que me comentan que mi tipo sanguíneo no es de este planeta”.