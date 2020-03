¡Cuánto lujo! Galilea Montijo presume tacones que valen 100 salarios mínimos

Ciudad de México.- Hace algunos días la conductora tapatía, Galilea Montijo, enamoró a sus seguidores de redes sociales al aparecer luciendo un elegante y glamuroso atuendo compuesto por solo prendas de color negro.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora del programa Hoy publicó una instantánea en la que se deja ver modelando un vestido color negro con botones plateados, medias y unos sofisticados tacones de charol.

De acuerdo con La Neta Noticias, las zapatillas de Galilea son Christian Louboutin y tienen un costo de 14 mil pesos, es decir, más de 100 salarios mínimos.

Esta no es la primera vez que Galilea presume costosas prendas pues ha demostrado ser una mujer con mucho estilo a la hora de vestir, por ello no duda en derrochar dinero para lucir espectaculares 'looks'.