Cuarta parte de 'Sherlock Holmes' estaría en marcha con Robert Downey Jr

Estados Unidos.- El medio estadounidense, We got This Covered, los directivos de Warner Bros aunque aún no se haya estrenado la tercer película de 'Sherlock Holmes', protagonizada por Robert Downey Jr., están en pensando en comenzar con las filmaciones de la cuarta parte de la historia inmediatamente.

Supuestamente la empresa ya tiene planeada cual será el tema central de la cuarta entrega, sus personajes y villanos, claramente quieren que Downey Jr. siga personificando al famoso detective.

Sin embargo, no es seguro que el actor acepte continuar de inmediato con el siguiente filme, aunque lleva interpretando al personaje principal desde 2009, pues tiene en fila varios proyectos personales y profesionales, como el Dr. Dolittle, que le impedirían comenzar después del estreno de la tercera parte de la historia.