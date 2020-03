¡Cuidado TV Azteca! Televisa planearía proyecto con hijo de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- El éxito sigue llegando a la vida de los hijos de Eugenio Derbez y es que, de acuerdo al periodista Juan José Origel, Televisa buscaría los servicios de Vadhir Derbez para un nuevo proyecto.

La empresa, según Pepillo Origel, tendría a mente una producción enfocada a los automóviles, en la que se integrarían "marcas, mantenimiento, novedades y pruebas de rendimiento".

Además, en su columna Vida y Milagros, el comunicador detalló que el formato sería parecido al de otros programas como Discovery Turbo, incluso, indicó que Vadhir ya se habría reunido con los productores.

Actualmente, Vadhir Derbez está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, pues hace unos meses, ganó ¿Quién es la máscara? y tuvo su primer protagónico en Hollywood dentro del filme The Seventh Day.

De igual manera, en su currículo también cuenta con participaciones en Cómplices al rescate, De pocas pulgas, Vecinos, Mira Quién Baila y otras cintas como How to Be a Latin Lover y Dulce Familia.