Curandero: "Kourtney Kardashian y Scott Disick son 'almas gemelas'"

Estados Unidos.- Un curandero de Bali aseguró que Kourtney Kardashian y Scott Disick, son el uno para el otro, aunque ellos ya no están juntos, siempre estarán conectados, estas declaraciones se dieron en el adelanto de Keeping Up With Kardashians,

El tipo básicamente decía que en una vida pasada estábamos juntos y que somos almas gemelas", le dijo Kourtney a Kim Kardashian y Khloé Kardashian.

Entonces, él dijo, 'Debes decidir si quieren estar juntos o no estar juntos'".

Las otras dos hermanas no solo se sorprendieron con dicha revelación, sino que también se sienten celosas de la lectura de Kourtney.

Estoy sorprendida por el resumen de Kourtney porque Kim y yo, literalmente, no obtuvimos nada emocional de nuestra lectura", le confesó Khloé a las cámaras KUWTK

Después de las declaraciones del curandero ¿qué le deparará a la expareja?.