Cynthia Rodríguez da 'puñetazo' a los haters: "No me veo contestándoles"

Ciudad de México.- La conductora, Cynthia Rodríguez, ha tenido una exitosa carrera en la pantalla chica y en los escenarios tras su paso por el concurso La Academia de TV Azteca.

Sin embargo, ni un solo famoso se salva de los malos comentarios, de los chismes y hasta de las ofensas, tanto en redes sociales como en los programas de espectáculos, ante esto la exacadémica se pronunció con un mensaje bastante directo en una de sus fotos de Instagram:

Ya no me veo contestando cada insulto que me dan. Simplemente he aprendido que el insulto no es para mí, es para la persona misma que me lo está dando. Ya no me veo escuchando cada queja de la gente alrededor. He aprendido a respetarme y a decidir no ser el basurero emocional de nadie. “