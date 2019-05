Cynthia habría anunciado separación de Carlos Rivera: "Si no te da paz, suéltalo"

Ciudad de México.- Han sido pareja estable desde hace un tiempo, de hecho han sido la envidia de fans y hasta de sus propios compañeros por lo bien y felices que se ven, sin embargo, Cynthia Rodríguez subió hace unas horas en su cuenta de Instagram un par de fotos con dos mensajes que prenden las alarmas y dejan entre ver una "posible separación" con Carlos Rivera.

Así es, la también cantante utilizó la red social de la camarita para mostrar su belleza y de paso escribir unos pensamientos que hablan de libertad y felicidad personal.

Si no te da paz o alegría, suéltalo. Esta vida pasa rápido, deja ir todo aquello que no te permite avanzar o que no te hace sonreír", escribió a lado de una foto que fue tomada en una sesión por WD Magazine México, en donde la actriz es su portada.

Inmediatamente sus seguidores empezaron a especular sobre lo que está pasando la conductora de TV Azteca en estos momentos dentro de su relación con el intérprete de Sería más fácil y Si te vas.

Algunos aseguran que si ellos rompieron fue lo mejor que le podría haber pasado a ella, porque nunca hicieron oficial su amor; mientras que otras tantas aplaudieron su supesto rompimiento, ya que aseguran estar listas para conocer a Rivera.

Porque no es novia de Carlos Rivera fue una amistad de tiempo, pero ya reaccionó, no le conviene. Ella tiene su carrera son distintos, después lo verán", " Eso me suena. A ruptura (sic)", "¡No inventes, eres demasiado perfecta!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Rodríguez quien hasta el momento su foto cuenta con más de 44 mil me gusta.