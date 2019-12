DC es digno: 'Superman' y 'Wonder Woman' podrían levantar el Mjolnir

Estados Unidos.- Nuevamente la industria de los cómics ha sorprendido a sus millones de fans al mostrar un crossover entre Marvel y DC Cómic, en donde el poderoso 'Kriptoniano', 'Superman', y su compañera en 'La Liga de la Justicia', 'Wonder Woman', son dignos y pueden levantar el martillo de 'Thor', el Mjolnir.

Esto sucede en la reciente tira cómica de Marvel, Rule for Reflection in Thor: The Worthy # 1, en donde varios espejos encantados por los 'Elfos Oscuros' se pueden ver reflejos reales de otras dimensiones, entre los cuales dos de ellos muestras a los dos miembros del poderoso equipo de héroes de DC, 'Superman' y 'Wonder Woman' empuñando el mítico Mjolnir.

Cabe mencionar que está no es la primera vez que DC y Marvel muestra un crossover entre ellos en el que se ve a estos dos súperheroes levantando el martillo del 'Dios del Trueno', pues en Avengers vs JLA se puede ver al último hijo de 'Kriptón' con la poderosa arma y el escudo del 'Capitán América'.

Mientras que la semidiosa amazona pudo elevar el codiciado martillo en Marvel vs DC de la década de los 90's.