Daddy Yankee revela que es lo que dice su canción 'Yo no me quedo atrás'

Ciudad de México.- El cantante Daddy Yankee, fue descubierto por su compañero que tenía a sus redes sociales muy abandonadas, por esto decidió hacerle un par de preguntas.

El hombre que sale en el video junto al cantante, comunicó que le iba a hacer unas preguntas y mientras pensaba, se le vino a la cabeza lo de #Mequedochallenge.

Le preguntó al reggaetonero que, sí que decía en el trabalenguas, por lo que Daddy se puso a mencionar lo que decía la canción.

Que la gente nos sigue imitando el estilo que, sigue brincando, acabando, chocando, riendo, gozando, bailando, sonriendo quien mueve a la gente es la pista se fueran al techo la que no se acaba lo tengo en la mente no quiero que sigan lo falsos cantantes que no se merecen respeto”, comentó el cantante.