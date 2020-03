Daddy Yankee sube amorosa foto con su esposa y acaba con rumores de divorcio

Ciudad de México.- El aclamado cantante de música urbana, Daddy Yankee, causó gran revuelo en redes sociales al compartir una cariñosa fotografía junto a su esposa Mireddys González, esto luego de que surgieran fuertes rumores de una supuesta separación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el reggaetonero publicó la instantánea de cuando ambos eran muy jóvenes e iban iniciando su relación amorosa.

La postal estuvo acompañada de un profundo y emotivo mensaje con el que Yankee expresó todo lo que sentía hacia su esposa al festejar 25 años de matrimonio.

Una reina cree en ti, no te desanima, una reina es leal, no piensa en traición, una reina es como el ajedrez, siempre protege a su rey, una reina como la que Dios me regaló no la cambió por nada en el mundo".