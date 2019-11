'Daenerys' confesaría amorío con 'Drogo' fuera de 'GOT': "Fui afortunada"

Estados Unidos.- En las recientes entrevistas que ha ofrecido la actriz, Emilia Clarke, quien interpretó a 'Daenerys Targaryen' en Game of Thrones, ha dado sorprendentes confesiones acerca de lo que sucedía dentro y fuera del set de grabaciones y entre ellas se encuentra la relación que tuvieron ella y su pareja en la primer temporada, Jason Momoa, que era 'Khal Drogo'.

Emilia señaló que Jason fue muy "amable" con ella y la "cuido" en cada momento que rodaron junto escenas de la famosa serie de HBO y que le aconsejó en varias ocasiones sobre varias cosas respecto a la serie en las que no tenía experiencia.

Solo ahora me doy cuenta de lo afortunada que fui con eso, porque eso podría haber sido de muchas, muchas, muchas maneras diferentes. Debido a que Jason tenía experiencia, había hecho un montón de cosas antes de llegar a esto, dijo: 'Cariño, así es como debe ser y así es como no debe ser, y me aseguraré así es como funciona'. Era tan amable y considerado y se preocupaba por mí como ser humano. Él me cuidó, realmente lo hizo en un ambiente donde no sabía que necesitaba ser atendida", reveló Emilia.