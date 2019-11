¿'Daenerys' está de acuerdo en rehacer la última temporada de 'GOT'?

Estados Unidos.- La actriz, Emilia Clarke, que interpretó a 'Daenerys' en Game of Thrones, en una entrevista para This Morning reveló cual era su opinión acerca de que los fans de la exitosa serie pidieron que se rehiciera la última temporada ante la decepción que se llevaron por su final.

Clarke se encontraba fue entrevistada por su próximo proyecto, Last Christmas, en la cual no desaprovecharon para volver a cuestionarle sobre algunos aspectos de la serie que protagonizó a lo largo de sus 8 temporadas, entre ellos que pensaba de la gran aceptación que tuvo el proyecto transmitido por HBO.

Es profundamente halagador que las personas realmente se preocuparan tanto y estuvieran con nosotros durante tanto tiempo y que realmente creyeran en ello", expresó Clarke.

Emilia también aclaró no había leído todo sobre las opiniones del final de la serie, dijo que entendía la posición de los fans, pero por más firmas que consigan o críticas que den no se podrá rehacer nada del final de Game of Thrones.

No importa cuántas firmas haya en un pedazo de papel, simplemente no se puede y eso es realmente muy halagador. No creo que exista un final que nadie hubiese escrito", finalizó Emilia.