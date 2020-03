Dalú revela que su familia se burló de ella tras la partida de su madre a EU

Ciudad de México.- En una entrevista en la sección En sus batallas, María Fernanda Borunda, mejor conocida como Dalú, abrió su corazón y reveló aquellos episodios difíciles que sufrió.

Durante la plática, la ganadora de La Academia relató el sufrimiento que vivió por parte de su familia, luego de que su madre se mudara a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

Mi mama de decide irse a los Estados Unidos a buscar una vida mejor. Y me dijo ‘cuando ya tenga algo estable, te vienes conmigo’. Tuvo algo estable, pero casa y yo me quedo aquí".

Asimismo, la cantante sinaloense narró que su primera relación sentimental se derivó en un aumento considerable de peso, lo que provocó una etapa de bullying y baja autoestima.

No me sentía agusto, pero era algo mental de no aceptarme a mí misma tal cual era. Era una persona con sobrepeso, pesaba alrededor de 78 kilos y sí, me hacían bullying", concluyó la artista.