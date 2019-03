Daniel Bisogno declara la verdad sobre su castigo por parte de TV Azteca

Ciudad de México.- La hora de responder a diferentes interrogantes llegó al programa Ventaneando y esta vez todo se debió a lo que ocurrió con el conductor Daniel Bisogno y el castigo que recibió en la empresa TV Azteca.

Al presentarse en el programa de radio de la periodista Flor Rubio, las estrellas del programa Ventaneando rompieron el silencio sobre los cambios en el horario de la emisión de espectáculos y además otros rumores.

El conductor Daniel Bisogno puntualizó que su personalidad en ocasiones no es agradable para mucha gente, pero nunca busca ofender a sus compañeros o rivales.

Me operé los párpado y coincidió con eso, al final yo no dije las cosas para ofender a nadie y mi Mara Patricia me llevó por caminos que no supe, para cuando me di cuenta ya había dicho cosas que no debí haber dicho, la verdad”, declaró Daniel Bisogno.