Daniel Bisogno reacciona luego de que 'Pepillo' señalara que fue su asistente

Ciudad de México.- Hace algunos días, Martha Figueroa detalló que Daniel Bisogno llegó a TV Azteca gracias a que Juan José Origel lo recomendó, tras algunas declaraciones que hizo el conductor de Ventaneando durante una entrevista para Mara Patricia Castañeda.

‘Pepillo’ admitió que si era cierto lo dicho por Figueroa y comentó lo siguiente:

La que me habla es Angélica Ortíz y me dice oye tengo un sobrino que me gustaría que le dieras trabajo; entonces yo le doy trabajo a Bisogno ahí conmigo al programa”.