Daniela Castro habla de la situación de ‘La Gaviota’ tras anunciar divorcio

Ciudad de México.- La actriz Daniela Castro realizó algunas declaraciones luego de que su amiga Angélica Rivera anunciara su divorcio del expresidente de México Enrique Peña Nieto.

Castro asistió al homenaje de Mitzy, famoso diseñador, en la Ciudad de México y fue abordada por la prensa para que revelara si sabía algo de la exprimera dama.

La actriz asegura que es una amiga íntima de ‘La Gaviota’, pero reconoció que no ha hablado con ella.

Fíjate que no he hablado con ella pero, creo que está bien, no me corresponde hablar de ella”.