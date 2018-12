Daniela Castro se declara inocente y demandará a la tienda que la acusó

Ciudad de México.- Daniela Castro regresó a la Ciudad de México dejando en claro su inocencia, luego de que el pasado mes de septiembre fuera detenida por supuestamente robar algunas prendas de una tienda departamental en San Antonio, Texas.

He vivido la experiencia más difícil de mi vida, he sido juzgada, crucificada, señalada, derrotada, humillada, por algunos medios, por otros no, a todos los que me crucificaron y a todos los que me dieron un voto de confianza, a ambos les agradezco, porque para mí, los tiempos de Dios son perfectos, y ¡yo soy inocente!, y se cometió una injusticia, yo soy madre de familia, tengo 32 años de mi vida trabajando, tengo una carrera, que a muchos de ustedes, sino es que a todos les consta que tengo una carrera impecable”, agregó con un nudo en la garganta.

Sobre la demanda que entablarán en contra de la tienda departamental, uno de los abogados de la actriz explicó que están buscando las pruebas para proceder legalmente, pues la artista sufrió acoso cuando la catearon, ya que la tocaron en sus partes íntimas y durante su detención fue recluida con gente que se encontraba bajo los influjos de las drogas.

Asimismo, el licenciado manifestó que su cliente se encuentra viviendo una etapa complicada de estrés, misma que la tiene tomando antidepresivos recetados por un doctor de San Antonio Texas.

Por otra parte, la artista manifestó que este proceso le hizo perder algunas ofertas de trabajo, pero que no le afectó mucho, pues ya tiene varias propuestas para regresar a su vida laboral.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la filtración de un audio en donde ella afirmaba que era inocente, explicó que fue una persona del medio quien lo dio a conocer.

El famoso audio filtrado, ese chat, salió por una despedida que yo le iba a hacer a la señora Grettell Valdez, una despedida de soltera, éramos 8 personas, amigos, dentro de ese chat, y me preguntaron que ¿qué era lo que estaba pasando?, y también aprendí ahí, que hablar por el chat aunque me de flojera escribir, no lo debo de volver a hacer, y alguien de este chat filtró o vendió este audio, y no puedo asegurar quién fue, me puedo imaginar, sin embargo tengo el respeto para no informar, porque no le quiero hacer daño a nadie”, aclaró.