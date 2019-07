Daniela Magún 'rompe el silencio' y da detalles de su divorcio de Chernitsky

Ciudad de México.- La integrante de Kabah, Daniela Magún la tarde del viernes mediante Instagram informo de su divorcio de Jack Chernitsky, luego de más de 13 años de matrimonio, con quien procreó dos hijos.

Después de 13 años de matrimonio y dos hijos que son nuestra bendición, me entristece que nuestra relación esté pasando por un momento delicado y difícil. Ambos, de mutuo acuerdo y sin terceros, estamos decidiendo tomar caminos distintos. Por el momento, no era un tema que quería hacer público ni en este momento, ni en el futuro próximo, pero por cuestiones mediáticas me veo obligada a hacerlo”, escribió.