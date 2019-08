Danilo Carrera revela cómo inició su romance con Michelle Renaud

Ciudad de México.- El actor de televonelas, Danilo Carrera, dio una entrevista en exclusiva para una de las reporteras de El Gordo y La Flaca, donde habló acerca de como inició su relación amorosa con la actriz, Michelle Renaud, con quien protagonizó Hijas de la Luna, incluso reveló quien de los dos busco primero al otro.

A finales de febrero que estaba pasando por unos días muy malos, se había enterado de cosas personales que le habían dolido mucho, me dice: 'distráeme, necesito una distracción y aquí en México no hay nadie que me haga reír, ni que me pueda distraer', y yo pensé: '¿cómo hago reír a esta mujer? ¿Qué hago? ¿Porqué me escribe a mí?'", dijo entre risas.