Danilo Carrera 'rompe' el silencio y habla de relación con Michelle Renaud

Ciudad de México.- El actor, Danilo Carrera, aclaró que su romance con Michelle Renaud tienen poco, luego de que surgieron algunos rumores de que este salía con la actriz cuando ella estaba casada.

Fue durante el programa El Gordo y la Flaca, donde el histrión por fin contó los detalles de su relación, donde aseguró que ya eran amigos desde hace mucho.

Es que recientemente Carrera dejó impactados a sus seguidores tras publicar una fotografía mientras él y Renaud se besaba.

Cabe mencionar que Danilo, antes de publicar dicha imagen, durante una entrevista en una fiesta aseguró que se encontraba soltero, y de tener un noviazgo él lo haría público.

Yo no he hablado nunca de mis relaciones, creo que si llego a tener una relación próxima la manejaré públicamente, ahora estoy soltero, no voy a hablar de nadie. A todas las personas con las que he estado las respeto, las quiero, les deseo lo mejor, así que ahorita te puedo decir que estoy soltero”, dijo.