Danna Paola casi no graba 'Élite' porque se retiraría: "No sé si quiero seguir"

Ciudad de México.- Danna Paola se sinceró con los medios durante un evento en la Ciudad de México y confesó que hace 6 años pensó seriamente en retirarse del medio artístico.

La actriz reveló que en esa época tuvo una fuerte disyuntiva y estaba tan cansada que dudó en dejar el medio para dedicarse a la gastronomía.

Ahora no sé para donde voy, no sé si quiero seguir en esto, si no, pero siempre hay algo que vuelve a mí, y me llena de luz y de creatividad y de decir voy a seguir en esto y voy a seguir haciendo lo que amo, porque al final me muero sino canto o actúo”, declaró.