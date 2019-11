Danna Paola divide opiniones al cantar en 'La Academia' ¿por hacer playback?

Ciudad de México.- El inicio de la nueva temporada de La Academia estuvo lleno de sorpresas entre ellos que la juez, Danna Paola, presentó uno de sus más grandes éxitos en el escenarios del reality de canto.

La estrella de Élite causó controversia en redes sociales por su interpretación de Oye Pablo pues mientras muchos internautas aseguran que la cantante hizo uso del playback, muchos otros afirman que ella canta espectacular y está cantando en vivo.

Sí está cantando en vivo ! Está cantando sobre una pista ! Hasta Ariana Grande lo hace".

Me encantó aparte que no hizo playback".

Tiene derecho hacer playback".

Si no cantó en vivo".

Danna Paola utilizó un vestuario similar al de Britney Spears en Me against the Music para rendir homenaje a la 'Princesa del pop'.

Danna Paola rindió un homenaje a Britney SPears con este outfit en La Academia pic.twitter.com/5AqlRUYXVs — Mister137 (@ElMister137) 11 de noviembre de 2019