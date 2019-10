Danna Paola en controversia tras su regreso a México luego de grabar 'Elite'

Ciudad de México.- Danna Paola tuvo que abandonar España y regresar a México, lugar que la vio nacer en el ambiente artístico, luego de culminar las grabaciones de la nueva temporada de la serie Elite.



Sin embargo, tal parece que esta situación no le ha sentado nada bien a la actriz mexicana, pues en sus más recientes post solo se ha mostrado agotada y agobiada por el cambio de horario.



En su último mensaje, Danna se colocó en filtro con lágrimas, desatando controversia entre sus seguidores, pues varios aseguran que está haciendo mucho 'berrinche' por estar en México, y pareciera que no esta nada feliz en su país natal.



Hasta este momento Danna Paola ha decidido no dar replica a los mensajes de sus fanáticos y únicamente ha dado a conocer una serie de fechas de sus próximas presentaciones musicales.

Esta nota incluye información de: Agencia México