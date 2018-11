Danna Paola es criticada en redes sociales por usar pronunciado escote

"¿Dónde quedó la sencillez?", "ya no comas pizza, te hace falta cintura", fueron algunos de los crueles mensajes que usuarios de Instagram enviaron a la actriz.



Por supuesto, los seguidores de la artista salieron en su defensa, destacaron la belleza de la que es poseedora Danna y reprocharon el que algunos internautas se expresen de forma tan negativa y ofensiva.

Desafortunadamente, esta no es la primera vez en que internautas critican a Danna Paola por su aspecto, una situación sobre la que la actriz tiene una postura muy clara:

Somos seres humanos, somos vulnerables, hay cosas que nos afectan hay cosas que no. Y pues tratar de, de verdad, no clavarte. Yo siempre trabajo mucho en eso, soy una persona súper sensible y hay claro que comentarios que me hieren y que me pueden. Pero siempre trato de trabajarlo, tuve muchísima terapia, soy alguien que medita", contó la actriz hace semanas en una entrevista para el programa 'Hoy'.