Danna Paola podría grabar 'Cul... lo que hiciste tú', mix del pleito con Gibrán

Ciudad de México.- Durante su reciento encuentro con la prensa, Danna Paola fue cuestionada por los memes y hasta el remix Cule... lo que hiciste tú que ha circulado en Internet tras responder a al exacádemico Gibrán, quien la llamó "cul...".

Soy una mujer super auténtica, ustedes me conocen de toda la vida, no tengo nada qué decir, al contrario, me rio muchísimo con todo lo que han hecho, con los memes y todo… yo soy una persona super auténtica, ustedes me conocen de toda la vida”.