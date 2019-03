Danna Paola responde con nueva música a su ‘Mala Fama’ en el amor

Ciudad de México.- Danna Paola ha decidido hacer de su nuevo proyecto musical un contundente mensaje dirigido a los rumores de romance en los que se ha visto envuelta en los últimos meses.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante colgó la portada de la canción Mala Fama, misma que lanzará esta tarde a través de la señal de MTV.

Para promocionar el tema, la intérprete de 'Lu' en Élite compartió en Instagram Stories una serie de capturas de pantalla de titulares en los que se le ha relacionado sentimentalmente a jóvenes.

Compañeros en la serie de Netflix España, amigos de la industria musical como Sebastián Yatra, figuras del deporte como Neymar Jr., conductores como Roger González y otras figuras públicas son algunos de los galanes con quienes Danna Paola ha sido vinculada amorosamente, lo cual la artista muestra en sus historias para luego rematar con un video en el que niega las especulaciones.

No, no hay amor, yo tengo muchos amigos y estoy muy feliz. No hay fundamentos ni nada de qué hablar, y solo puedo decir que estoy feliz”, aparece diciendo Danna Paola en el clip, declaraciones que son extractos de distintas entrevistas que ha dado al respecto de su vida amorosa.

Asimismo, la también actriz compartió imágenes que parecen haber sido tomadas por lentes indiscretas cuando ella se encontraba al lado de hombres, quienes aparentemente solo son sus amigos.

Finalmente, Danna reveló un breve adelanto de la canción, versos en los que también hace referencia a los rumores que prevalecen en cuanto a su situación sentimental:

"No, que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no. Yo duermo sola en mi cama y no, no me preocupa mi mala fama”, indica la estrofa.