¿Danna Paola si pidió que 'echaran' a Di Marco de 'Hoy'? Esto dice el entrenador

Ciudad de México.- Diego Di Marco concedió una entrevista al programa Fórmula Espectacular y en este espacio aprovechó para aclarar las polémicas que han surgido por Fit Police, su sección en el programa Hoy.

El último escándalo que provocó el entrenador fue cuando nombró a Ninel Conde como 'reina de las inventadas' y volvió a afirmar que la cantante había exagerado en operaciones, provocando la furia no solo de ella sino también de su expareja, Giovanni Medina.

Les pido disculpas si fui ofensivo, no voy contra la mujer. Yo le escribí en Instagram y no me contestó (Ninel). Le dije: ‘te pido disculpas, eres una gran mamá’, pero no me contestó”.