Darey Castro protagoniza fuerte caída sobre una mujer en un concierto

Ciudad de México.- El cantante del regional mexicano, Darey Castro, protagonizó una fuerte caída con una fanática en un concierto.

El video fue publicado en las redes sociales y en las imágenes se aprecia como la mujer se recarga en el cantante, juntos suben el pie y pierden el equilibro, el navojoense cae arriba de la fan, vienen dos personas de su equipo y los ayudan a levantarse.

Ya que Darey traía el acordeón, él sigue cantando y la chica se aleja, a lo que paran todo y el empieza a platicar de lo sucedido.

Perate, perate, perate, se me bajo la presión, me siento mal, es que usted no se puede recargar”, comentó bromiando Darey.