Dave Bautista amenaza con dejar ‘Guardianes de la Galaxia’

Ciudad de México.- Vaya polémica se ha desatado desde que Disney despidió a James Gunn, cineasta que dirigió las primeras dos entregas de la saga de Marvel Studios ‘Guardianes de la Galaxia’.

Gunn dejó de trabajar para la empresa de entretenimiento debido a que se viralizó una serie de tuits que el director de cine publicó hace más de 10 años, en los que hace comentarios humorísticos de temas como la pedofilia y violencia sexual, declaraciones que Disney aseveró iban en contra de sus valores.

Luego de que se diera la noticia del despido de James Gunn, el elenco de la cinta ‘Guardianes de la Galaxia’, conformado por los actores Chris Pratt, Zoe Sladana, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Pom Klementieff y Michael Rooker, lanzaron una carta para pedir que la empresa de entretenimiento reconsidere su decisión, además de mostrar su apoyo total a Gunn.

Pero Dave Bautista, quien interpreta a ‘Drax’ en las cintas, fue más allá. El también luchador de la WWE expuso a través de Twitter que era “nauseabundo” trabajar para una empresa que le da poder a campañas de desprestigio como la que, considera, se realiza en contra de James Gunn.

“Nadie está defendiendo sus tuits, pero esto ha sido una campaña para desprestigiar a un buen hombre”, dijo Bautista.

Además, el actor expuso a un medio que si la producción no utiliza el guion creado por Gunn, podría dejar el proyecto:

Si Marvel no usa el guion, entonces les voy a pedir que me liberen de mi contrato, me eliminen o fichen a otro actor para reemplazarme. Le estaría dando la espalda a James si no lo hiciera”.