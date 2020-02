Dave Bautista cuenta que Bear Grylls le enseñó hacer fuego con su propia orina

California, EU.- El exluchador de la WWE, Dave Bautista contó como fue participar en un episodio de Running Wild With Bear Grylls en The Late Late Show con James Corden y Cedric the Entertainer el pasado miércoles 26 de febrero.

Fue aterrador. Crecí en la ciudad, ni siquiera me siento cómodo al aire libre", dijo la celebridad de Guardianes de la Galaxia.

También habló que no es amante de la naturaleza y menos un superviviente pero para él fue totalmente agotador esa experiencia, tanto así como para perder una uña del pie.

Dave confesó que aprendió por medio de Bear a utilizar su propia orina para crear fuego pero que para hacerlo tuvo que depositarlo en bolsas.

Tenía que orinar en bolsas. Bear dijo: 'Debes orinar en esta bolsa para que podamos encender un fuego'", recordó Dave.

Me entregó esta bolsa de plástico y pensé que me estaban haciendo una broma, pero me miraban esperando a que orine. Lo ponen al sol y es como tu reflector. ¡Funcionó! Cocinamos un pez al fuego pipí", explicó el actor