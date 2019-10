David Bisbal interpretará el tema de 'Frozen 2': "Fue una sorpresa para mí"

Ciudad de México.- El cantante español, David Bisbal, será el encargado de interpretar la canción de la película Frozen 2, lo que viene a ampliar su inmensa labor artística.

El tema de la cinta será la versión doblada al español de Into The Unknown, obra de la banda Panic! At the Disco.

Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera”, expresó el artista ibérico.

Además, el intérprete Dígale señaló que esto viene a representar uno de los mayores retos de su carrera, pues es conocida la gran popularidad que tiene esta película de Disney.

Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias”.

Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño”, aseveró el oriundo Almería.

El video original de Mucho más allá se podrá disfrutar el próximo 15 de noviembre en todas las plataformas digitales, mientras que su versión original en inglés estará disponible el ocho del mismo mes.