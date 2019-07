Dayanara Torres se olvida del cáncer y apoya el movimiento por Puerto Rico

De la misma forma, Torres también se dio tiempo de explicarle a sus seguidores cómo se encuentra de salud.

Estoy en LA (Los Ángeles) y bajo tratamiento de cáncer que más me afecta el sistema inmunológico y me deja en dolor constante y fatiga. Por eso me he tomado un break de las redes, para mi sanación”.

Sin embargo, destacó que lo acontecido en su país natal la obligó a retomar la red social. “Hoy es demasiado para no decir presente de la manera en que sí puedo, anunciando en redes y mostrando nuestro apoyo. Mi familia entera ya está de camino”.