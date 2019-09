De 'Lady Frijoles' a compositora de alabanzas: "La hice en la cárcel"

Ciudad de México.- Durante el programa de televisión hondureño Q' Hubo TV, Miriam Zelaya, mayormente conocida como 'Lady Frijoles', aseguró que al mes de haber estado en la cárcel compuso una alabanza.

Cuando estuve en la cárcel volví a reconocer que he tenido un Dios todopoderoso, que cada día él peleaba mi batalla e incluso yo hice una alabanza muy bella, estaba bañándome y no sé si Dios me la dio, yo nunca la he escuchado, no sé como la hice, no puedo creerlo", dijo Miriam Zelaya.