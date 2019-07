De Nigris le responde insultos a Niurka: "Viejita, ya bastante tuve con la Tigresa"

Ciudad de México.- Luego de que Niurka y Poncho De Nigris se enfrascaran en una acalorada pelea en redes sociales por una publicación 'homofóbica' del actor, ahora el regiomontano no se quedó callado.



Y es que causó gran polémica el mensaje en redes sociales del exBig Brother, donde manifiesta abiertamente su convicción de que la familia “original”, como él la define, sea conformada por una madre y un padre, rechazando la posibilidad de que parejas del mismo género puedan hacer la misma función.

Niurka enfureció contra él y lo 'tachó' de tener una "mente pend..", a lo que De Nigris respondió:

Ante tal respuesta, la exaventurera reaccionó con furia y no escatimó en ofensas para Poncho:

¿Colgarme? yo no sabía quién eras yo te puse en tu lugar por tu mente tan nefasta... dos tu si sabes quién soy y tú si te puedes colgar de mi pero ese no es el punto, el punto es que una mujer y padre boten a sus hijos les da derecho a cuidar hijos y un gay que puede dar amor no puede hello"