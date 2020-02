¿De actriz a vidente? Olivia Collins dice que predijo el embarazo de su hija

Ciudad de México.- En entrevista exclusiva con la revista TVNotas, la actriz Olivia Collins confesó que está por convertirse en abuela debido a que su hija mayor, Olivia García Patto, está embarazada.

Entre lágrimas, la famosa mexicana confesó que está más que feliz con la noticias pues asegura que "los abuelos se dedican a consentir" a sus nietos.

Asimismo, Olivia aseguró que ella predijo el embarazo de su hija pues sabe leer el tarot.

Hace unos meses mi hija me habló desde Holanda y me dijo: 'Échame las cartas', lo hice y salió un amor para toda la vida; le dije: 'Ay, Oli, esto es embarazo', y me respondió: 'Mamá, estoy embarazada'", contó la actriz.